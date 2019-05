Justin Bieber va lancer un déodorant 100% naturel

Bras ouverts et torse nu, le chanteur semble embrasser l’avenir, lui qui passe par une phase de dépression dont il ne s’est pas caché. Il accompagne le cliché de ces mots: «Prêt pour Here + Now... une nouvelle collaboration à venir avec Schmidt’s cet automne.»

Michael Cammarata, co-fondateur de la marque, a notamment confié au site People.

«C’est plus qu’un simple déodorant, c’est une manière de vivre et un lien avec ceux qui nous entourent. Il fait écho aux petites décisions que nous prenons chaque jour et qui nous aident à mener une vie plus heureuse et plus saine, aussi bien physiquement que mentalement.»

On apprend également que cette gamme sera végétalienne, non testée sur des animaux, sans sels d’aluminium ni parfums artificiels.

Justin Bieber a été en charge de toute la direction artistique en passant par le parfum des déodorants.

* Schmidt’s est une compagnie américaine de cosmétiques qui a vu le jour en 2010 en Oregon. Jaime Schmidt a lancé cette marque avec le désir de proposer des déodorants naturels dignes de ce nom. Il y a 9 ans encore, les produits naturels ne bénéficiaient pas d’une grande reconnaissance du public, jugés peu ou pas assez efficaces.