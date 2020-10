La famille de Joyce Echaquan se tourne vers les tribunaux

Courtoisie de la famille Echaquan Joyce Echaquan et son mari, Carol Dubé.

La famille de Joyce Echaquan, la mère de famille décédée lundi à l’hôpital de Joliette après y avoir subi du racisme, entame des poursuites judiciaires dans cette affaire. L’avocat de Québec Jean-François Bertrand représente les membres de la famille, dont son mari Carol Dubé et leurs sept enfants.

Des membres de la famille Echaquan alléguaient cette semaine en entrevue avec le HuffPost Québec que la femme de 37 ans pourrait avoir été surmédicamentée dans les heures qui ont précédé sa mort. Elle souffrait d’insuffisance cardiaque et avait un stimulateur cardiaque (pacemaker) depuis 2014, selon sa cousine Karine Echaquan.

«En raison des circonstances entourant le décès de Madame Echaquan combinées au traitement raciste et dégradant qu’elle a injustement et tristement subi, la famille de cette dernière souhaite obtenir une réparation juste et appropriée», a déclaré son avocat par voie de communiqué jeudi.

La famille dit également souhaiter «s’assurer que de tels gestes discriminatoires et répétés, d’une violence inconcevable à l’égard des Autochtones, cessent enfin».