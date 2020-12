La justice américaine accuse Walmart d'avoir alimenté la crise des opiacés

Malgré les tentatives de Walmart d’allumer un contre-feu, la justice américaine a décidé de poursuivre le géant de la distribution, l’accusant d’avoir alimenté la crise des opiacés qui a fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis.

Le ministère de la Justice demande “des sanctions au civil qui pourraient se solder en milliards de dollars”, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Selon le ministère, Walmart “a distribué illégalement des substances réglementées et sous ordonnance au plus fort de la crise des opiacés” dans les pharmacies que le groupe exploite à travers les États-Unis.

“Étant l’une des plus grandes chaînes de pharmacies et l’un des plus grands distributeurs de médicaments du pays, Walmart avait la responsabilité et les moyens d’aider à prévenir le détournement d’opiacés”, a estimé Jeffrey Bossert Clark, procureur général adjoint par intérim, cité dans le communiqué.

“Au lieu de cela, et pendant des années, (Walmart) a fait le contraire: accepter des milliers d’ordonnances invalides dans ses pharmacies et omettre de signaler les ordonnances suspectes d’opiacés”, a-t-il ajouté, soulignant que “ce comportement illégal a contribué à l’épidémie d’abus d’opiacés à travers les États-Unis”.