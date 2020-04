Juste pour rire lance un festival numérique d'humour francophone

Le Groupe Juste pour rire a annoncé, ce mercredi 15 avril, le lancement d’un tout nouveau festival numérique d’humour francophone, le Festival Hahaha, qui se tiendra du 21 au 24 mai.

Le festival proposera plus de 20 spectacles répartis sur quatre jours.

«Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir créer une nouvelle source de revenus pour les humoristes francophones et notre industrie en offrant une plateforme de diffusion unique à tous les humoristes, parmi eux, les artistes du Festival Juste pour rire et de Zoofest», a déclaré par voie de communiqué le vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon.

«C’est toute l’industrie de l’humour au Québec qui gagne avec cette nouvelle structure.»

Le Groupe Juste pour rire note qu’il possède déjà plus de 15 chaînes numériques, anglophones et francophones et que ces chaînes ont généré 4 milliards de vues combinées dans les 365 derniers jours, en plus de compter 30 millions d’abonnés à travers le monde.

Le festival sera accessible en passant par le site hahaha.com, grâce à la plateforme québécoise Lepointdevente.com, autant pour l’achat de billets que pour le visionnement. Juste pour rire espère pouvoir développer une infrastructure qui permettra au public d’interagir avec les humoristes en temps réel.

La programmation du Festival Hahaha sera dévoilée au cours des prochaines semaines.