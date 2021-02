Juripop: une formation en violence conjugale pour les avocats en droit familial

MONTRÉAL - L’organisme Juripop lance dès jeudi une formation spécialisée en violence conjugale pour les juristes en droit familial afin qu’ils puissent mieux aider les victimes, notamment dans leur processus de séparation ou de litige de garde d’enfants.

Le besoin de formation est criant, a déclaré en entrevue Me Justine Fortin, qui travaille chez Juripop.

Car le sujet est complexe et peut teinter toutes les étapes d’une cause de droit familial, juge-t-elle. Sans oublier que la violence conjugale est malheureusement encore très présente.

Pourtant, peu de juristes ont reçu une formation spécifique à ce sujet.

“Il n’y a rien qui existe”, déplore-t-elle.

Juripop a reçu le mandat du ministère de la Justice du Québec de recenser les besoins juridiques des victimes de violence conjugale. La cinquantaine d’organismes consultés dans ce but ont été “unanimes”: il faut que les victimes aient un accès plus facile à un avocat en droit familial, mais aussi que ces derniers reçoivent un enseignement détaillant les réalités de la violence conjugale, a souligné Me Fortin.

La formation qui est offerte dès jeudi a été créée avec la criminologue Claudine Simon. D’une durée de quatre jours, elle permettra de couvrir “tous les angles”, assure Me Fortin. Elle est destinée aux avocats, aux notaires et aux médiateurs familiaux.

Elle ne coûtera pas un sou à ceux qui la suivront, car le tout est financé par le ministre de la Justice du Québec.

En plus de faire état des meilleures pratiques devant les tribunaux, la formation de 24 heures couvrira plusieurs aspects délicats comme la violence post-séparation et les cas de garde d’enfants qui sont souvent l’occasion pour le conjoint violent de continuer à exercer son emprise.

Il est essentiel que la représentation des victimes soit “sécuritaire”, insiste Me Fortin. Car la violence ne cesse pas forcément avec la séparation.

Dans certaines régions, les femmes ont déjà beaucoup de difficulté à consulter un avocat et doivent faire des heures de route afin d’avoir accès à un avocat spécialisé. D’autres choisiront plutôt des consultations par téléphone, avec un avocat des grands centres, mais dans tous les cas, certaines régions sont mal desservies, dit me Fortin. Elle relève qu’en Abitibi, par exemple, il n’y avait à un certain moment qu’un seul avocat à l’aide juridique spécialisé en droit familial.

Avec cette formation, Juripop espère constituer une liste d’avocats formés en violence conjugale, qu’il pourra partager à ceux et celles qui en auront besoin.