Juliette Gosselin vend son beau condo de Montréal

Le sens du style de l’actrice Juliette Gosselin, star de la série jeunesse L’Académie et du film 1991 de Ricardo Trogi, ne se dément pas. Et son condo - maintenant à vendre - en a hérité. Bonne nouvelle : il pourrait être à vous pour 417 000$.

Idéalement située dans Rosemont, à quelques pas de la Promenade Masson et des Shops Angus, la propriété comprend sept pièces, dont deux chambres à coucher et une salle de bain.

Bien que rénové, l’appartement conserve un certain cachet grâce aux généreuses boiseries et à la coquette touche de l’actrice de 29 ans. Les pièces semblent par ailleurs vastes et lumineuses.