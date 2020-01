Julien Lacroix crée tout un malaise en direct à «La semaine des 4 Julie»

Fidèle à lui-même, Julien Lacroix a fait un passage remarqué à La semaine des 4 Julie, lundi soir. Le jeune humoriste a complètement déstabilisé l’animatrice en faisant semblant d’être complètement ivre sur le plateau.

Même la mouche qu’on aurait pu entendre voler était mal à l’aise, pendant cette entrevue décousue. Julien Lacroix est arrivé sur le plateau avec deux verres de vin bien remplis (c’était avant qu’il en renverse un peu sur la passerelle). Il s’est mis à esquiver les questions et semblait avoir du mal à parler.

Au début, Julie Snyder a tenté de désamorcer la situation en riant, mais plus l’entrevue avançait, plus elle semblait découragée. On était mal pour elle… même s’il nous semblait évident que c’était un coup monté.

Elle a dû répondre «oui!» à Julien Lacroix qui lui demandait: «On est-tu le soir en direct?».

L’humoriste grinçant a ensuite traité Louis Morissette de «tas de marde», alors que l’animatrice tentait d’en savoir plus sur la série que les deux hommes ont co-écrite, Projet 2000.

Il a par la suite offert au public un moment digne de A Star Is Born, lorsqu’il s’est uriné dessus en récoltant la plaque que Julie Snyder – qui ne savait plus où se mettre – voulait lui offrir, pour souligner ses 100 000 billets vendus.