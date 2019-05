Julie Snyder à la barre du nouveau talk-show de V

Julie Snyder retrouvera sa place devant les caméras à la barre du nouveau talk-show de V, confirme le diffuseur, ce mardi 21 mai.

Rappelons que V avait pris la décision d’abandonner les talk-shows de fin de soirée après le succès mitigé du Show de Rousseau. Une décision que la chaîne avait expliquée en novembre dernier en soutenant que son public cible (âgé entre 18 et 49 ans) ne regardait plus la télévision à 22h.

Solution: l’émission de Julie Snyder sera présentée une heure plus tôt, soit à 21h, du lundi au jeudi.

S’il s’agit certainement d’une grosse prise pour V, il faudra voir maintenant si l’émission aura les reins assez solides pour concurrencer les séries phares de Radio-Canada et TVA présentées à la même heure les lundis et mardis.

L’animatrice et productrice pourra compter sur l’expertise de son fidèle acolyte Stéphane Laporte (avec qui elle a collaboré par le passé pour les émissions L’enfer, c’est nous autres, Star Académie, Le banquier et L’été indien) pour développer cette nouvelle proposition, dont le nom reste à confirmer et dont les débuts sont prévus pour janvier 2020.

Hormis une incursion pour le moins inusitée dans les maisons d’Occupation Double Grèce l’automne dernier, cette énième aventure télévisuelle marquera le grand retour de Julie Snyder devant les caméras, elle qui avait été plus active dans son rôle de productrice depuis la fin du Banquier, en 2017.

Dans les pages de La Presse+, Hugo Dumas révèle que Julie Snyder avait également eu des pourparlers avec Radio-Canada au cours des derniers mois, mais que le diffuseur n’avait pas de place pour un autre talk-show dans sa grille-horaire.

Entrevues avec «toutes celles et tous ceux qui font l’événement dans tous les domaines imaginables», capsules insolites et incursions dans la vie privée de la principale intéressée, le rendez-vous se distinguera visiblement avant tout de par l’énergie et la signature uniques de son animatrice.