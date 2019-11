La traversée du désert de Julie Snyder

Elle a fait son entrée à la conférence de presse en dansant, costumée d’une robe «de fin de soirée» composée d’une énorme couette en satin et surmontée de gros oreillers. Julie Snyder est définitivement de retour, et elle est aussi espiègle, originale et audacieuse qu’on la connaît (et qu’on l’aime). Pour son grand retour à la télévision, qui se fera sur les ondes de V dès le 6 janvier, elle promet de poursuivre cette tradition bien à elle d’aller là où on ne l’attend pas, de surprendre et de divertir tout en partageant de bien belles histoires.

La semaine des 4 Julie

Julie Snyder n’a pas honte de l’avouer. Elle a eu peur de ne jamais célébrer ce grand retour à la télévision québécoise. «J’ai pensé que je ne reviendrais pas, pour dire bien franchement. Je dirais qu’on revient de loin. Maintenant, on voit loin. Je peux dire que je n’avais comme pas de pare-brise à un moment donné. Il neigeait fort et j’essayais de sortir ma tête pour voir si j’étais sur le bon chemin.»

Ce retour, elle le compare poétiquement à celui d’un cheval qui «retourne à l’écurie, après avoir traversé le désert». Une écurie où elle retrouve son fidèle comparse Stéphane Laporte, qui a œuvré avec elle à l’élaboration de ce nouveau talk-show baptisé La semaine des 4 Julie pendant plus d’un an.

«On va tenter l’impossible pour vous divertir», promet le duo qui, pour ce faire, mise sur la folie et la spontanéité de Julie bien sûr, mais aussi sur la diversité des collaborateurs venus de divers horizons afin de livrer des segments originaux.

Parmi ceux-ci, Khate Lessard d’Occupation Double, qui laissera Julie et son équipe la suivre aussi loin qu’elle voudra aller dans l’aventure de sa transition de genre (et qui collaborera à diverses entrevues), l’humoriste Marie-Lyne Joncas qui présentera les coulisses du talk-show, la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard (dont on pourra suivre la vie chaotique de famille de huit vivant dans un petit appartement de Québec), Véronique Claveau (qui livrera, avec ses acolytes, des parodies chantées de l’actualité), l’humoriste Dominic Paquet (qui a fait vœu de perdre 30 livres avec l’aide de l’entraîneur Martin Allard), Olivier Niquet, la jeune comédienne et influenceuse Alice Morel-Michaud (qui fera découvrir la réalité des milléniaux à Julie) ainsi que les humoristes Sam Breton et Arnaud Soly.

Tournée devant public (Julie Snyder insiste sur l’importance de celui-ci, qui se verra jouer un rôle actif, en plus de se faire offrir des surprises en studio), l’émission sera présentée du lundi au jeudi (en direct les lundi et mercredi). Différents topos et tournages extérieurs, de nombreux costumes («des robes surprenantes faisant partie du show», assure Julie) et un amalgame d’invités célèbres et de gens moins connus aux histoires incroyablement inspirantes viendront compléter ce que l’animatrice décrit comme «un coup de balai et de modernité qui devrait plaire aux anticonformistes, aux espiègles et aux curieux de tous les âges».

Des invités comme autant d’histoires à raconter

Des aventures, Julie Snyder en vivra une tonne pendant La semaine des 4 Julie. Et c’est déjà commencé! En Afrique du Sud, c’est dans une cage à quelques centimètres d’un lion sauvage qu’elle a interviewé Kevin Richardson, The Lion Whisperer. Avec l’archi-populaire rappeur Gims, elle a fait une perfo dans un métro ainsi qu’un bed in dans sa chambre d’hôtel. Elle a tenté de poser des questions qui n’avaient encore jamais été posées à Bigflo & Oli et a senti une pression énorme lorsque l’immense plateau hollywoodien d’Ellen DeGeneres s’est arrêté pour la regarder travailler.

«Je ne tiens jamais rien pour acquis, affirme celle qui confie en riant avoir «un petit peu vomit dans la poubelle dans la loge d’Ellen après l’entrevue». Je suis une petite personne anxieuse, je me remets tout le temps en question. Avant de faire une entrevue, mon estime de moi est au plus bas. Par contre, une fois que la caméra allume, on dirait que tout revient. C’est comme si mes fusibles étaient éteints et qu’on me rebranchait.»

Julie Snyder se dit aussi changée et inspirée depuis son voyage en Afrique du Sud. Un voyage, des rencontres et des histoires qu’elle avait envie de partager avec les téléspectateurs. Comme celle qui sera présentée le jour de l’anniversaire de Nelson Mandela avec Zelda La Grange, l’autrice de Bonjour Monsieur Mandela («une Afrikener qui se déclarait commeune vraie raciste et qui est devenue la secrétaire particulière, la porte-parole, puis l’organisatrice en chef de Nelson Mandela pendant 19 ans»).

«J’aime qu’on me raconte des histoires, j’aime en raconter et j’aime apprendre, explique Julie Snyder. J’avais le goût de partager mon voyage en Afrique du Sud et de partager des histoires comme celle de Zelda, que j’ai interviewée à Cape Town. J’aime faire découvrir des gens.»

La semaine des 4 Julie sera diffusée du lundi au jeudi à 21h, dès le 6 janvier, sur les ondes de V.