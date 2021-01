Julie Snyder réplique à Jacynthe René après ses commentaires sur son entrevue

L’animatrice Julie Snyder a reçu l’entrepreneuse et actrice Jacynthe René sur son plateau de La semaine des 4 Julie, mercredi soir, et ça ne s’est pas bien passé à en croire les principales intéressées.

Julie Snyder a commencé son entrevue en questionnant son invitée sur le procès pour pratique illégale de la médecine auquel son entreprise, Maison Jacynthe, fait face.

Au lendemain de son passage à l’émission, Jacynthe René a critiqué l’animatrice qualifiant l’entrevue de «massacre en direct».

«Les mots me manquent. Stupéfaite, assommée, trahie, humiliée, et même un peu découragée. [...] En préentrevue, il était plutôt question du beau succès de notre entreprise, puis de maternité, du livre Respirer le bonheur et de mon film Grandir Heureux et même de l’intérêt que Maison Jacynthe suscite partout dans le monde», a-t-elle écrit dans une publication sur Instagram.

«Assommée, j’ai assisté à une démolition chaotique non pas révélant des vérités, mais plutôt ce qu’on a monté contre nous. Contre moi. Avec une blague pour la fin. Servie par une Julie que je croyais amie, ou du moins, solidaire, toute maquillée de Maison Jacynthe, offert gracieusement et sans crédit», a-t-elle conclu.

Julie Snyder a répliqué aux propos de Jacynthe René, jeudi après-midi. Elle a affirmé que son invitée n’a jamais demandé de ne pas adresser les procédures judiciaires de son entreprise et que l’entrepreneuse s’était expliquée sur ce qui lui est reproché dans sa préentrevue.

«L’entrevue d’hier à La semaine des 4 Julie a été une occasion pour Jacynthe René de faire valoir publiquement ses arguments concernant la poursuite dont elle fait l’objet. C’est avec étonnement que nous constatons aujourd’hui qu’elle regrette cette occasion qui lui a été offerte», a-t-elle déclaré via une publication sur Facebook.

«J’en suis restée aux faits et je lui ai donné l’occasion de s’expliquer ou de faire amende honorable sur ce que le Collège des médecins lui reproche. Jacynthe René savait que l’entrevue allait porter là-dessus. Si elle prétend le contraire aujourd’hui, cela ne m’appartient pas», a enchaîné Julie Snyder.

L’animatrice a reconnu qu’elle utilise quelques-uns de ses produits de maquillage et qu’elle respecte la femme d’affaires et artiste qu’est Jacynthe René.

Vous pouvez voir l’entrevue complète de Jacynthe René à La semaine des 4 Julie en cliquant ici.