Julie Perreault ne sera pas de retour dans «L'Échappée»

Lundi soir, lors de la finale de la quatrième saison de L’Échappée, Brigitte Francoeur (Julie Perreault) a fait ses adieux à ses proches et amis de Sainte-Alice-de-Rimouski, indiquant qu’elle désirait tourner les pages sur les drames des dernières années pour se consacrer de nouveau à la musique.

Considérant la grande importance de ce personnage dans l’histoire de L’Échappée, nous aurions pu croire que des circonstances la forceraient éventuellement à rebrousser chemin.

Mais il semblerait que ce ne sera pas le cas et que la série se poursuivra à l’automne sans la comédienne, selon ce que rapporte Hugo Dumas, ce mercredi 25 mars, dans les pages de La Presse+.

Des différends artistiques entre la comédienne et l’autrice principale de la série, Michelle Allen (Fugueuse), seraient à l’origine de ce départ.

Insatisfaite de la tournure que prenait la série et se heurtant à l’inflexibilité d’Allen en ce qui a trait au développement de l’intrigue, Julie Perreault aurait décidé de passer à autre chose, en permettant néanmoins à l’autrice et ses acolytes de boucler correctement la boucle de son personnage.

Comme c’est souvent le cas en télévision, la fin d’une quatrième saison vient avec une certain finalité. Un chapitre est définitivement clos pour qu’un autre puisse commencer.

Avec le décès de David Lelièvre (Patrick Hivon), le lourd héritage psychologique qu’il a laissé à Joëlle (Laurie Babin), et l’enquête entourant la mort du psychopathe à laquelle devra faire face Richard L’Espérance (Pierre-Yves Cardinal), un renouveau paraissait de plus en plus inévitable et, espérons-le, salutaire.

Si tout se passe bien, la cinquième saison de L’Échappée sera diffusée l’automne prochain, sur les ondes de TVA.