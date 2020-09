«Doute raisonnable»: Julie Perreault, tête d'affiche de la nouvelle série policière de Podz

Julie Perreault sera la principale tête d’affiche de la nouvelle série Doute raisonnable, ont confirmé Radio-Canada et Aetios Productions, ce mardi 8 septembre. Une annonce qui survient à peine quelques heures après que la comédienne eut remporté son premier prix Artis en carrière, pour sa prestation dans L’Échappée.

Scénarisée par Danielle Dansereau d’après une idée originale de Fabienne Larouche, la série policière marquera les retrouvailles de Julie Perreault et du réalisateur Daniel Grou (Podz), qui avaient collaboré ensemble pour les séries Minuit, le soir, 19-2 et 3 x rien.

Julie Perreault se glissera ici dans la peau de la policière Alice Martin, qui nous sera présentée alors qu’elle se joindra au Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuel (GICCS), un projet-pilote où seront testées des méthodes d’enquête plus ou moins habituelles.

Le groupe se verra confier des dossiers «tragiques et litigieux», tandis qu’il devra opérer sous les regards attentifs de la population et des médias. Car les enquêteurs du GICCS auront également la tâche non négligeable de redorer l’image de la police en ce qui a trait à sa gestion des crimes sexuels.

«Ce projet nous tient vraiment à cœur puisqu’il parle de la difficulté d’enquêter sur les agressions sexuelles. Je suis certaine que la réalisation de Podz sera touchante et inventive et qu’elle rendra justice aux excellents textes de Danielle Dansereau», a déclaré la productrice Fabienne Larouche par voie de communiqué.

Le début du tournage ainsi que le reste de la distribution seront annoncés plus tard.

La première saison de Doute raisonnable sera composée de 10 épisodes de 60 minutes, qui seront d’abord diffusés sur ICI Tou.tv Extra au cours de la saison 2021-2022.