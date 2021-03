«Tout le monde en parle»: Julie Perreault revient sur son départ de «L'Échappée»

Julie Perreault était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 7 mars, pour faire la promotion de la nouvelle série Je voudrais qu’on m’efface, dont elle est la tête d’affiche et qui sera disponible à compter du mercredi 10 mars, sur ICI Tou.tv.

La série, qui s’annonce particulièrement troublante, suivra le quotidien très dur de trois enfants habitant le même immeuble du quartier Saint-Michel, à Montréal.

Entre ce rôle et celui de Brigitte Francoeur dans L’Échappée, auquel la comédienne a fait ses adieux il y a un an, au terme de la quatrième saison, Julie Perreault a concentré ses énergies sur ses talents de photographe. Mais le flou demeure quant aux réelles circonstances l’ayant amenée à vouloir quitter la série aussi trash que populaire créée par Michelle Allen (Fugueuse).

«J’avais l’impression d’avoir fait le tour de ce personnage-là. Je n’avais pas l’impression que je pouvais être à la hauteur de l’interprète que j’avais envie d’être», a-t-elle expliqué, tout en semblant marcher sur des œufs.

La principale intéressée a poursuivi en soulignant que la décision d’abandonner un rôle de premier plan dans une série aux cotes d’écoute plus qu’enviables était difficile pour n’importe quel comédien, surtout dans un petit milieu culturel comme celui du Québec.

«J’ai d’abord eu le courage de prendre la parole, parce que c’est particulier, les interprètes, on est constamment programmés pour être convoités, donc on fait juste attendre. Toute notre carrière, on attend que quelqu’un nous appelle, que quelqu’un nous dise qu’il nous désire», a-t-elle renchéri.

«Et tout à coup, tu te retrouves dans un projet, et tu ne sais même pas si tu as le droit de te poser la question si tu es heureux dans ce projet-là, si tu es capable d’évoluer correctement et d’offrir le meilleur de toi-même. Et un jour, je me suis posé la question, et j’en ai parlé à qui de droit, et j’ai tenté de faire ça de la façon la plus convenable possible.»

Lors de l’annonce de son départ, en mars 2020, des différends artistiques entre l’actrice et Michelle Allen avaient été évoqués.

L’autrice avait également donné sa version des faits, défendant la façon de travailler de son équipe et l’ambiance sur le plateau, en plus d’avancer que plusieurs messages envoyés à Julie Perreault étaient demeurés sans réponse.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.