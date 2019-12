Julie Le Breton mènera une lutte sans merci contre une «Épidémie» mortelle

«J’adore les scènes où je déblatère du jargon scientifique, dit-elle en riant. Mais au-delà de la catastrophe, il y a aussi le bonheur de retrouver l’humanité et l’intelligence de l’écriture d’Annie Piérard et de Bernard Dansereau, que j’avais connus à l’époque de Toute la vérité. Car on peut raconter des séries catastrophes de plein de façons; je trouve qu’ici, on le fait de façon extrêmement humaine, intime et sociale, ayant des répercussions à un niveau plus intime et global. C’est d’autant plus percutant quand on voit les répercussions que cela peut avoir dans le monde, chez les gens et dans le cercle autour des personnages atteints.»

Si son Anne-Marie se veut le personnage central de la série, la comédienne insiste sur le fait que c’est plutôt le virus qui tient lieu de personnage principal.

«C’est lui qui nous lie, c’est lui le numéro un, dit-elle. Il est toujours au-devant, et le spectateur se met à son diapason. On court après lui et on essaie de prendre le dessus sur lui. C’est angoissant pour le spectateur, qui est tout de suite happé par le récit. Nous avons fait un grand travail pour que ce soit le plus réaliste, le plus percutant, le plus beau et le plus déchirant possible. Je suis vraiment contente et fière du résultat.»

Une distribution basée sur la diversité

L’actrice salue aussi la diversité des personnages et des acteurs de cette série, mettant en vedette de nombreux acteurs inuits. Des comédiens qui en sont tous à leur première expérience à l’écran et que la comédienne chevronnée – qui avoue être toujours prête à aider – s’est fait un devoir d’encadrer, afin de leur permettre «d’être le plus libres et épanouis que possible.»

«Je joue beaucoup avec Nancy Saunders (qui tient le rôle de Nelli Kadjulik). C’est une artiste formidable en arts visuels qui, soudainement, a été catapultée sur un plateau. Ç’a été très particulier, ç‘a demandé à toute l’équipe d’accueillir cette nouvelle réalité de travailler avec des gens qui n’ont pas d’expérience et de ralentir le processus un peu. Cela nous a demandé énormément d’humanité, de respect et de douceur. Pour elle et pour les autres nouveaux visages, car il s’agit d’une distribution extrêmement diversifiée. Il y a quelque chose de très humain qui s’est dégagé de tout cela, comme si on se tenait tous par la main et qu’on avançait là-dedans en se passant le relais. On avait tous l’impression de porter cette affaire-là ensemble.»