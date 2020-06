Journée nationale des peuples autochtones: l'APNQL interpelle les Québécois

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador lance à la population québécoise une invitation à réfléchir sur les relations avec les peuples autochtones et déploie une nouvelle campagne pour réclamer justice et «rien de moins».

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador lance à la population québécoise une invitation à réfléchir sur les relations avec les peuples autochtones et déploie une nouvelle campagne pour réclamer justice et «rien de moins».

«Des démarches comme ça, qui sont en quelque sorte unilatérales, par un gouvernement qui pense avoir toutes les solutions, je suis obligé d’être extrêment sceptique par rapport aux résultats», a-t-il lancé en visioconférence.

Selon lui, tout a déjà été dit, ne serait-ce que dans les conclusions de la commission Viens sur les services gouvernementaux dispensés aux communautés autochtones. Sans compter les dizaines d’autres études et rapports réalisésaà la demande de différents organismes et gouvernements dans les dernières décennies.

Plus récemment, les morts de Rodney Levi et de Chantel Moore aux mains de policiers en l’espace de quelques jours au Nouveau-Brunswick, en plus des images des arrestations violentes du chef chipewyan Allan Adam en Alberta et d’un jeune homme inuit au Nunavut, ont nourri l’indignation à travers le Canada, sous l’impulsion du soulèvement contre le racisme et la brutalité des forces de l’ordre aux États-Unis.

Un communiqué publié par le cabinet de la ministre québécoise responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, indique que cette journée consacrée aux peuples autochtones offre l’«occasion de se remémorer leur histoire dans un esprit visant à lutter contre les inégalités, bannir l’injustice et de respecter la différence des nations dans l’expression de leur unicité».

