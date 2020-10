C’est la journée mondiale du lavage des mains, avez-vous bien appris?

Nv Phngs Caeng Kml Kul Chay / EyeEm via Getty Images

Nv Phngs Caeng Kml Kul Chay / EyeEm via Getty Images

En cette journée mondiale du lavage des mains, 15 octobre - et en pleine 2e vague de COVID-19 - on ne répétera jamais assez que pour bien se laver les mains il y faut respecter des consignes sanitaires claires. Le lavage des mains fait partie des gestes barrières aux virus.

- Se laver les mains à l’eau savonneuse pendant au moins 20 secondes. À défaut d’eau et de savon, vous pouvez recourir aux désinfectants à base d’alcool pour les mains.

- Retirez vos bagues et bijoux et mouillez-vous les mains à l’eau chaude.

- Utilisez du savon régulier, faites mousser partout sur les mains et frottez pendant au moins 15 secondes, soit le temps qu’il faut pour chanter Bonne Fête.

- Lavez la paume et le dessus des mains ainsi que les sections entre les doigts et sous les ongles.

En pleine pandémie, si on n’a pas accès à une salle de bain, un robinet et du savon, on utilise des gels désinfectants hydroalcooliques qui doivent contenir minimum 60% d’alcool pour être efficaces.