Jour du Souvenir: les Canadiens rendent hommage à ceux qui ont défendu le pays

OTTAWA — Les Canadiens se rassembleront lundi matin près de cénotaphes et de monuments partout au pays pour rendre hommage à ceux qui ont pris les armes — et dans certains cas en ont payé le prix ultime — pour défendre ce pays et son mode de vie.

Des milliers de personnes devraient se rassembler au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour marquer la cérémonie du jour du Souvenir. Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Julie Payette seront parmi ceux qui déposeront des couronnes à la mémoire des personnes décédées en servant le Canada.

Sera aussi présente Reine Samson Dawe, la mère de la Croix d’argent de cette année, dont le plus jeune fils, le capitaine Matthew Dawe, a été tué en Afghanistan en 2007 aux côtés de cinq autres soldats canadiens et d’un interprète afghan.