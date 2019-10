Le jour où j'ai accepté l’invitation d’un homme qui avait vingt ans de moins que moi

“Tu es une vraie cougar, dis donc!” s’est exclamée une amie lorsque je lui ai raconté mon rendez-vous amoureux avec un homme assez jeune pour être mon fils. Elle plaisantait, bien sûr, mais l’utilisation de ce terme péjoratif désignant les femmes qui font ce que les hommes sont encouragés à faire depuis longtemps m’agace profondément.

J’ai vécu un divorce horrible après vingt ans de mariage. Quand j’ai été à nouveau prête à faire des rencontres, j’ai constaté que les hommes libres de mon âge (la cinquantaine) ne couraient pas les rues.

Les chants nuptiaux entonnés par les hommes rencontrés par amis interposés n’avaient rien de romantique: ils me proposaient de me cuisiner un plat de pâtes chez eux ou d’apporter une bouteille de vin chez moi. Sans parler du riche propriétaire d’un yacht qui, après m’avoir invitée au restaurant, m’a fait promettre de lui préparer à dîner – et de faire beaucoup plus – le lendemain soir.

Les hommes rencontrés sur des sites étaient pires. Certains mentaient effrontément sur leur situation amoureuse ou prétendaient ne pas avoir d’enfants. La plupart cherchaient des femmes beaucoup plus jeunes que moi et je me souviendrai du misogyne qui, dès que nous avons commandé un verre, a commencé à tenir des propos orduriers à l’égard de sa supérieure hiérarchique.

Je voulais un hétéro, gentil et généreux. Était-ce trop demander?

C’est à ce moment-là qu’un jeune pilote, que je prénommerai Ahmed, est entré en scène à l’aéroport de Dulles, à Washington. Notre vol à destination de Savannah, en Géorgie, était retardé, et lorsque je suis allée m’informer au comptoir, Ahmed – un grand brun ténébreux – s’est approché de moi et m’a demandé ce qu’on m’avait dit.

“Incident technique”, ai-je répondu.

“Mon alerte parlait d’un problème météo”, m’a-t-il dit en me montrant le message de la compagnie aérienne.

“Alors, ils ont menti”, ai-je ajouté.

Ahmed m’a souri et nous avons regagné nos places. Il avait peut-être 30 ans. En tout cas, beaucoup plus proche, en âge, de mes filles de 20 ans que de moi.

C’était le soir, j’avais passé toute une journée en famille avant de faire deux heures de route, sous une pluie battante et dans une circulation dense, jusqu’à l’aéroport. Je n’avais pas eu le temps de me laver les cheveux ni de me maquiller et je portais des leggings et une tunique informe. La tenue que je portais depuis deux ans (quand j’avais pris dix kilos). Je me sentais affreuse.

Ahmed, en revanche, avait clairement l’air athlétique sous son jean et son t-shirt serrés, et il était frais comme un gardon malgré les différents avions qu’il dit avoir pris ce jour-là. J’ai essayé de ne pas fixer ses bras musclés et de ne pas penser à la graisse qui enrobait les miens. Et puis je l’ai vu approuver de la tête lorsqu’il a remarqué le tatouage sur mon épaule.

“Vous habitez à Savannah?”, lui ai-je demandé pour faire diversion.

“Non, dit-il. “Je viens d’Arabie Saoudite.”

Il rejoignait une ville proche de Savannah pour son entraînement de vol annuel. Je lui ai dit que je venais de rendre visite à ma mère.

Juste avant l’embarquement, il m’a dit qu’il aimerait beaucoup m’emmener dîner au restaurant Olde Pink House. Sa proposition m’a surprise mais j’ai accepté.