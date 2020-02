Jour 21 de la crise: on attend des nouvelles des chefs Wet'suwet'en

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, répond à une question à la Chambre des communes (photo d'archives)

OTTAWA — À sa 21e journée, la crise des barricades approche-t-elle de sa fin?

Après avoir parlé de «progrès» mercredi matin, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a signalé, mercredi midi, qu’elle attendait dans les prochaines heures des nouvelles des chefs wet’suwet’en dont l’opposition à un gazoduc en Colombie-Britannique a provoqué cette crise.

«Nous espérons (...) qu’il y aura une indication à leurs supporters qu’ils sont confortables avec les progrès faits jusqu’à maintenant», a déclaré la ministre Bennett en sortant de la réunion du caucus libéral.

Cette indication pourrait venir aussi vite que 15h, à la sortie de la période des questions des Communes. Les chefs réclamaient certaines concessions avant de rencontrer des représentants des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique. Cette éventuelle rencontre est considérée depuis le début, par Justin Trudeau, comme la «clé» pour résoudre la crise.

«Restons calmes. Il y a des avancées qui sont positives», a souligné le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, aux côtés de sa collègue Bennett.

«C’est clair qu’au fur et à mesure que la situation se développe, c’est important pour tout le monde de rester calme et de rester “focussé” sur ce qui arrive en Colombie-Britannique», a-t-il également dit alors que la situation à Tyendinaga en Ontario, le long de la voie ferrée, devenait plus tendue.