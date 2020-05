Jour 1 pour les visites d'aînés en résidence: joie et déception pour une petite-fille

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Véronique Rioux, à l'extérieur d'un CHSLD où elle a pu rendre visite à sa grand-mère à Montréal, le lundi 11 mai 2020.

MONTRÉAL — Lundi était un jour de retrouvailles alors que des proches aidants pouvaient finalement être admis à nouveau dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Véronique Rioux y était au jour un, pour revoir sa grand-mère de 101 ans qui lui a manqué pendant l’interdiction de visites entraînée par la pandémie de la COVID-19.

Elle était tellement contente, a-t-elle dit de sa grand-mère après sa visite lundi après-midi, dans un CHSLD privé de Montréal.

Mais elle en a perdu, a constaté Mme Rioux.

«Elle a tellement eu de l’anxiété, de la peine de ne pas nous voir, la solitude... puis ça a beaucoup travaillé dans sa tête tout cela. J’ai remarqué qu’elle a un peu de difficulté à s’exprimer.»

En deux mois, elle a changé, a-t-elle relaté. Sa grand-mère dit avoir trouvé les deux derniers mois «extrêmement difficiles».

Mais lundi, pour elle aussi la joie prenait le dessus.

«Et j’ai pu lui dire que j’allais revenir demain», s’est-elle réjouie.

Mais sa «mémé», comme elle l’appelle affectueusement, n’a presque rien entendu de ce qu’elle lui a raconté lundi.

La résidence de Marguerite Bianchi a installé un petit parloir, où grand-mère et petite-fille ont dû se tenir à deux mètres de distance. C’était trop loin pour la centenaire qui a des problèmes d’audition. Le masque de protection que Véronique Rioux portait l’empêchait de lire sur ses lèvres.

En plus du masque, Mme Rioux a dû faire prendre sa température et attester qu’elle n’avait pas de symptômes de la COVID-19 avant d’entrer.

Suspension des visites

Les visites ont été suspendues depuis la mi-mars environ dans les résidences pour aînés, afin d’éviter la propagation de la COVID-19, ou, encore mieux, pour l’empêcher d’y entrer.

Mais beaucoup s’étaient inquiétés de l’impact de ces mesures sur l’équilibre mental et physique de ces aînés dont les activités sont pour certains déjà très réduites.

Si la Santé publique avait déjà autorisé les proches aidants bien connus des résidences pour personnes âgées à aller aider les membres de leur famille, cela n’avait pas vraiment fonctionné dans la réalité, a confié la semaine dernière Mélanie Perroux, coordonnatrice de développement au sein du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ).

La semaine dernière, l’organisme s’était réjoui de l’annonce du gouvernement du Québec visant l’obligation pour tous les établissements de soins de longue durée de permettre aux personnes proches aidantes «significatives», soit celles qui étaient déjà présentes sur une base régulière avant la pandémie, d’entrer pour soutenir leur proche dès lundi.

«Les dernières semaines démontrent ce que les organismes de proches aidants tels que le RANQ disent depuis de nombreuses années: les proches aidants assument des services et des soins essentiels aux plus vulnérables, mais surtout, assurent un soutien psychologique primordial à la qualité et au désir de vie», soutenait l’organisme.

Lundi, les résidences pour aînés commençaient à rouvrir leurs portes aux proches, selon différentes façons de procéder.