«Jouliks», de Mariloup Wolfe, accusé de faire l'appropriation culturelle

Le film Jouliks n’est pas encore à l’affiche, mais il fait déjà réagir. Le long métrage réalisé par Mariloup Wolfe et scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu, qui sortira vendredi, est critiqué par certains Roms qui l’ont visionné et en ont lu le scénario, puisqu’il diffuse plusieurs stéréotypes, selon eux. La réalisatrice affirme de son côté avoir fait plusieurs concessions.

Le nomadisme comme synonyme de liberté, une femme ayant tout du look d’Esmeralda en train de danser devant un feu, une fillette que le père refuse de coiffer et de scolariser... Selon Dafina Savić, la directrice et fondatrice de Romanipe, un organisme de défense des droits de la personne des populations roms basé à Montréal, on retrouve dans le film de nombreux clichés qu’on entretient à propos des Roms. Jusqu’au titre, un mot russe signifiant «voyou» et utilisé comme insulte pour définir les Roms.

«On a été très déçus», résume Dafina Savić.

D’autant plus qu’elle et sa soeur ont eu l’occasion d’avertir l’équipe de production du film, avant qu’il ne soit tourné. Dafina affirme que l’équipe a contacté son organisme pour qu’il lui réfère des acteurs roms, peu avant le tournage, à l’été 2018 (juste avant que le scandale de Slav n’éclate et que les mots «appropriation culturelle» soient partout). Elle a d’abord voulu lire le scénario.

«On a été assez choqués. Tous les stéréotypes sur les Roms étaient véhiculés. On leur a fait part de nos inquiétudes. On leur a dit: on ne peut pas vous référer des acteurs, dans l’état actuel du scénario, ce n’est pas quelque chose qu’on peut endosser. Par contre, si vous êtes prêts à faire des changements, on peut vous accompagner.»

«Il y a eu très peu de volonté de faire des changements de leur part, continue Dafina. Ils nous ont répondu qu’au nom de la liberté artistique, ils n’étaient pas prêts à faire des concessions. Alors on leur a conseillé fortement de retirer toutes les mentions roms. Et on n’a pas eu de nouvelles depuis.»