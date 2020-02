Les joueurs de la LNH manqueront-ils de bâtons à cause du coronavirus?

Eichel estime qu’il utilise environ 100 bâtons par saison, et il n’est pas le seul. Le joueur de centre des Stars de Dallas Tyler Seguin — qui affrontera le Canadien au Centre Bell samedi soir — change de bâton à chaque rencontre et s’est dit suffisamment préoccupé pour arrêter à la résidence de sa mère, située en banlieue de Toronto, pour en prendre deux de plus, juste en cas.

Jack Eichel a fracassé son bâton contre la barre transversale après qu’un but dans un filet désert ait confirmé la défaite des Sabres de Buffalo, des éclats terminant leur course un peu partout sur la surface glacée. De nombreux joueurs de la LNH , dont Eichel, pourraient devoir y penser à deux fois avant d’exprimer leur frustration de cette manière au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.

Les dirigeants de Bauer et CCM ont déclaré qu’ils surveillaient la situation de près afin que leurs clients, tels qu’Eichel, Seguin et Auston Matthews n’aient pas à devoir piger dans leur réserve personnelle, dans un garage. Warrior, l’autre principal manufacturier de bâtons pour les meilleurs joueurs au monde, n’est pas affecté par la crise actuelle puisque son usine est située à Tijuana, au Mexique.

CCM a indiqué par voie de communiqué que les directives gouvernementales chinoises pourraient ralentir la réouverture des usines, et s’attend à avoir un portrait plus clair de la situation d’ici quelques semaines. Le président et directeur des opérations de Bauer, Ed Kinnaly, a mentionné que la situation continue d’évoluer et espère que l’entreprise puisse relancer ses opérations en Chine très bientôt.

«Nous avons des surplus de stocks aux États-Unis et au Canada afin de répondre à la demande, et nous travaillons étroitement avec les responsables de l’équipement (des équipes de la LNH) afin d’avoir une idée de leurs inventaires et de nous assurer que les joueurs auront ce qu’ils ont besoin pour traverser la situation actuelle», a dit Kinnaly.

À VOIR AUSSI: Coronavirus: un premier cas en Afrique (OMS)