Josée Boudreault porte-parole précieuse d'un «Un bijou de vie»

Josée Boudreault, victime de deux AVC en juillet 2016 et en septembre 2017, a cette campagne à coeur en tant que porte-parole: « Je suis heureuse d’être à nouveau le visage de la campagne Un bijou de vie. En plus d’être beaux, les bracelets permettent de soutenir la recherche sur les maladies du cœur et l’AVC, ce qui est très important! J’en suis la preuve vivante. Plus de 550 000 $ ont été amassés depuis la première édition. C’est une somme impressionnante, mais il ne faut pas lâcher! »

Il est donc d’une importance vitale d’en reconnaître les principaux signes et la réaction à avoir, d’autant plus qu’il s’agit de la première cause d’hospitalisation au pays. Lorsqu’une personne subit un AVC, chaque seconde compte. Plus vite la circulation sanguine peut être rétablie, plus grandes sont les chances de rétablissement.