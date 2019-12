Jonathan Roberge donne des nouvelles de l'état de santé de son fils

V via Facebook/Jonathan Roberge

L’animateur et humoriste confie que les deux dernières semaines ont été hautes en émotions, puisque la famille du petit Xavier a appris que cette tumeur était malheureusement maligne. Le petit garçon de dix ans a donc le cancer du cerveau et devra subir des traitements dès janvier.

«Comme nous sommes tous avec ce petit guerrier et qu’il fait maintenant partie de la famille des enfants résiliants qui combattent la maladie, nous y croyons et gardons le cap sur le positif, écrit Jonathan Roberge. Xavier marche, bouge, a un sourire et a hâte que tout soit terminé. Il est comme tous ces enfants que nous croisons dans l’unité Charles Bruneau de Ste-Justine; il est un guerrier positif.»

Il en profite également pour remercier tous ceux et celles qui lui ont envoyé des messages d’encouragement, et se dit touché par cette solidarité.