Voici qui interprétera le prince Eric dans la nouvelle version de «La petite sirène»

Eh non, ce n’est pas Harry Styles qui interprétera le prince Eric dans la nouvelle mouture en prises de vue réelles de La petite sirène, mais plutôt Jonah Hauer-King (que l’on a pu voir, entre autres, dans le film d’aventure canine A Dog’s Way Home).

Disney avait annoncé en juillet dernier que la chanteuse R&B de 19 ans Halle Bailey prêterait ses traits à la jeune sirène Ariel.

Le film mettra également en vedette Melissa McCarthy (Ursula), Jacob Tremblay (Polochon), Awkwafina (Écoutille) et Javier Bardem (le roi Triton).

Cette nouvelle version sera réalisée par Rob Marshall, un habitué des comédies musicales, qui nous a offert entre autres Mary Poppins Returns, Chicago, Into the Woods et Nine.

Si le film reprendra les chansons originales du dessin animé, Disney a fait appel à Lin-Manuel Miranda pour ajouter une touche de modernité à l’ensemble.

Sorti en 1989, le film La petite sirène avait cumulé des recettes de 211 millions de dollars à travers le monde – ce qui équivaudrait aujourd’hui à près de 390 millions de dollars.

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment.