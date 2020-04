Jon Bon Jovi fait une surprise virtuelle à des élèves de maternelle en confinement

Un enseignant de maternelle de la Floride a offert toute une surprise aux élèves de sa classe virtuelle, lundi, lorsque le chanteur rock Jon Bon Jovi a fait une apparition lors d’une leçon d’écriture sur la vie en confinement pendant la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, le rockeur a lancé une version incomplète de Do What You Can, une ballade sur la lutte contre le virus aux États-Unis, et a demandé à ses fans d’écrire des couplets pour la compléter, selon ce qu’explique le Palm Beach Post.

L’enseignant floridien Michael Bonick, un admirateur de longue date de Bon Jovi, a vu l’invitation du chanteur et a trouvé le contact d’un employé du groupe en ligne. Il lui a envoyé les couplets de ses élèves sur la vie en confinement.

Un employé lui a répondu pour dire que Jon Bon Jovi voulait rencontrer les enfants, et il est apparu sur leurs écrans de portables à 10 h, lundi.