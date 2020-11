Johnny Depp se fait montrer la porte de «Fantastic Beasts and Where to Find Them»»

Dans “Les Animaux Fantastiques 3” (Fantastic Beasts and Where to Find Them), Grindelwald risque de ne plus avoir exactement les mêmes traits. Ce vendredi 6 novembre, Johnny Depp, qui incarnait le rôle dans les deux précédents films, a indiqué qu’il quittait le tournage.

Sur Instagram, l’acteur américain a publié un communiqué dans lequel il explique que Warner Bros, qui produit la saga, lui a demandé de “démissionner de son rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques”. Ce qu’il a fait.