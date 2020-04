Jack Sparrow est de retour. Comme beaucoup d’entre nous, le confinement a poussé certaines célébrités à passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Voire à franchir le pas. C’est le cas pour Johnny Depp , qui a finalement succombé au charme d’Instagram et a inauguré son compte avec deux publications, dont une longue vidéo, comme vous pouvez le voir ci-dessus . En moins de 24 heures, l’acteur a récolté plus de 2 millions d’abonnés.

Johnny Depp a profité de cette vidéo pour faire la promotion de son morceau intitulé Isolation, en collaboration avec son ami Jeff Beck, une reprise de John Lennon. Disponible sur YouTube, le morceau a atteint les 100 000 vues en 24 heures.

«Merci d’avoir pris le temps d’écouter le morceau, et plus personnellement merci pour votre gentillesse, pour votre soutien et votre force au cours de ces dernières années, on se reverra, mais en attendant, restez chez vous», a conclu Johnny Depp.

