John Krasinski réunit la distribution de «The Office» pour surprendre un couple de fans

Voilà qui va rappeler des souvenirs aux nostalgiques de la série. John Krasinski a réuni plusieurs de ses anciennes co-stars de The Office, dont Steve Carell et Jenna Fischer en vidéoconférence via la messagerie Zoom, ce dimanche 10 mai.

Lors de son émission «Some Good News», Krasinski a fait un beau cadeau à un couple de fans, qui se sont fiancés en rejouant une scène de la sixième saison de The Office, dans laquelle le personnage incarné par Krasinski, Jim, demandait en mariage le personnage de Fischer, Pam, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne l’article.

Pour l’occasion, l’acteur a demandé à ses anciens collègues de la Dunder Mifflin Paper Company de reproduire la chorégraphie que l’on pouvait voir à l’occasion du mariage de Pam et Jim dans la série.

L’acteur de 40 ans a remercié John et Suzanne, les amoureux comblés, qui «représentent tous les couples magnifiques à travers le monde».

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.