L'ex-ministre fédéral progressiste-conservateur John Crosbie est décédé

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — L’ex-ministre progressiste-conservateur fédéral John Crosbie est mort à l’âge de 88 ans, quelques heures après que des membres de sa famille aient fait savoir par voie de communiqué que son état de santé se détériorait.

La nouvelle a été annoncée vendredi par le Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador dont le chef est Ches Crosbie, le fils aîné de l’ancien ministre.

John Crosbie, qui aurait eu 89 ans le 30 janvier prochain, a d’abord fait de la politique provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador pendant plusieurs années.

Il a plus tard occupé d’importants portefeuilles au sein des gouvernements progressistes-conservateurs fédéraux dirigés par Joe Clark et Brian Mulroney. Il a été ministre des Finances du Canada en 1979 et 1980 et plus tard, ministre des Transports, ministre du Commerce international et ministre des Pêches.

Au Congrès au leadership du Parti progressiste-conservateur en 1983, il a terminé en troisième place, sa candidature ayant souffert de son incapacité à s’exprimer en français.

John Crosbie était bien connu pour ses déclarations fracassantes, mais aussi pour son engagement profond pour sa province natale.

Plusieurs années après la fin de sa carrière politique fédérale, John Crosbie a été lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador, de 2008 à 2013.