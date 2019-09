Joe Biden toujours en tête chez les démocrates

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS L'ancien vice-président Joe Biden, candidat à la présidentielle démocrate, prend la parole lors de la convention du Parti démocrate dans l'État du New Hampshire, le samedi 7 septembre 2019.

L’ancien vice-président américain Joe Biden maintient son avance dans la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, selon un sondage dimanche, malgré des interrogations croissantes sur son âge et son état de santé.

Joe Biden est crédité du soutien de 29% des électeurs démocrates potentiels, contre 19% et 18% respectivement à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, deux candidats très marqués à gauche, selon une enquête d’opinion du Washington Post et de la chaîne ABC.

À 76 ans, le vétéran de la politique américaine ne semble pas pâtir du débat de plus en plus pressant sur son état de forme physique et intellectuel.

Jeudi, dans des déclarations à l’agence Bloomberg, l’un des autres concurrents pour l’investiture démocrate Tim Ryan s’est très directement inquiété des capacités de Joe Biden.

«Je pense seulement que Biden décline», a dit l’élu de l’Ohio à la Chambre des représentants. «Je ne crois pas qu’il ait l’énergie (...) Et j’aime le bonhomme», a-t-il ajouté, alors que les autres candidats démocrates se sont jusqu’ici abstenus d’aborder publiquement le sujet.

Tim Ryan, crédité de moins de 0,5% dans le sondage ABC-Washington Post, a ensuite tenté de se justifier en disant que Joe Biden «manque de clarté» lorsqu’il exprime des positions politiques.

L’ancien vice-président de Barack Obama est connu de longue date pour ses «gaffes».