Joe Biden annonce des nominations dans des postes stratégiques

Win McNamee via Getty Images John Kerry (centre) avait lancé une coalition pour lutter contre la crise climatique en 2019. (photo d'archives)

M. Blinken a récemment participé à une séance d’information sur la sécurité nationale avec M. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris et s’est prononcé publiquement sur d’importantes questions de politique étrangère en Égypte et en Éthiopie.

M. Biden aurait aussi eu sur sa courte liste de potentiels chefs de la diplomatie l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice et le sénateur Chris Coons, mais leur confirmation par le Sénat s’annonçait difficile. Mme Rice aurait fait face à une opposition significative des républicains dont elle est depuis longtemps la cible, notamment pour les déclarations qu’elle a faites après les attaques meurtrières de 2012 contre des Américains à Benghazi, en Libye. M. Coons, membre de la commission des relations étrangères du Sénat, n’a pas l’expérience de la gestion quotidienne des questions de politique étrangère que M. Blinken apporterait à son travail.

Joe Biden s’affaire à former son futur gouvernement alors que le président Trump refuse toujours d’admettre sa défaite, en poursuivant des contestations juridiques sans fondement dans plusieurs États clés et en bloquant le processus de transition. Les enjeux de la transition sont particulièrement élevés cette année, puisque M. Biden arrivera à la présidence en pleine pandémie qui nécessitera probablement une réponse exhaustive du gouvernement.

M. Blinken, âgé de 58 ans, a été secrétaire d’État adjoint et conseiller adjoint à la sécurité nationale dans l’administration Obama et entretient des liens étroits avec M. Biden. Si sa nomination se confirme, il deviendrait une force de premier plan dans la tentative de la nouvelle administration de recadrer la relation des États-Unis avec le reste du monde, après quatre années au cours desquelles le président Donald Trump a remis en question les relations de longue date avec plusieurs alliés.

WASHINGTON — Le président élu Joe Biden a procédé lundi à certaines nominations dans des postes stratégiques de sécurité nationale et de politique étrangère.

Le président élu pourrait annoncer par «tranches» les candidats qu’il a choisis pour former son cabinet; des groupes de candidats centrés sur un domaine prioritaire spécifique, comme l’économie, la sécurité nationale ou la santé publique, seraient annoncés en même temps. Les conseillers de l’équipe de transition ont indiqué qu’ils feraient leurs premières annonces mardi.

Si M. Biden se concentre ce jour-là sur la sécurité nationale, Michèle Flournoy, une haute fonctionnaire expérimentée du Pentagone, pourrait être nommée pour diriger le département de la Défense. Jake Sullivan, conseiller de longue date de M. Biden et de Hillary Clinton, pourrait également être nommé à un poste de haut niveau, notamment celui de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Une équipe démoralisée au département d’État

Le futur secrétaire d’État héritera d’une équipe profondément démoralisée et épuisée au département d’État. Les deux secrétaires d’État du président Trump, Rex Tillerson et Mike Pompeo, ont peu protégé le département face aux attaques de M. Trump qui a tenté d’épurer ses rangs, des tentatives qui n’ont été contrecarrées que par l’intervention du Congrès.

Bien que le département ait échappé à des réductions massives proposées de plus de 30 % dans son budget pendant trois années consécutives, un nombre important d’employés des rangs supérieur et intermédiaire ont quitté leur poste étant donné les perspectives limitées de progrès sous une administration qui, selon eux, ne valorisait pas leur expertise.

Antony Blinken, diplômé de l’Université Harvard et de la Columbia Law School, et qui baigne depuis longtemps dans l’univers de la politique étrangère américaine, s’est rangé du côté de nombreux anciens hauts responsables de la sécurité nationale qui ont réclamé un réinvestissement majeur dans la diplomatie américaine et à un accent renouvelé sur l’engagement mondial.

«La démocratie est en recul dans le monde entier, et malheureusement, elle est aussi en retrait chez nous à cause du président (qui sabote) chaque jour ses institutions, ses valeurs et son peuple», a déclaré M. Blinken à l’Associated Press en septembre. «Nos amis savent que Joe Biden sait qui ils sont. Même chose pour nos adversaires. Cette différence se ferait sentir dès le premier jour.»

Le président élu pourrait par ailleurs nommer Linda Thomas-Greenfield, une diplomate de carrière, comme ambassadrice des États-Unis à l’ONU.

Joe Biden s’est engagé à former le gouvernement le plus diversifié de l’histoire américaine et a mentionné à plusieurs reprises sa volonté que son administration reflète la diversité des États-Unis. Il pourrait marquer l’histoire en nommant la première femme à la tête du Pentagone, au département du Trésor ou au département des Anciens Combattants.

Ron Klain, le nouveau chef de cabinet de M. Biden, a déclaré dimanche que le refus de l’administration Trump de permettre à l’équipe Biden d’avoir accès aux informations nécessaires à la transition avait des conséquences néfastes sur la planification, notamment le processus de sélection des membres du cabinet.

«Nous ne sommes pas en mesure de vérifier les antécédents des candidats au cabinet. Et donc il y a des impacts certains. Ces impacts s’intensifient chaque jour», a dit M. Klain à la chaîne ABC.

Même certains républicains ont rompu avec le président Trump ces derniers jours et l’ont appelé à entamer la transition. Le sénateur Kevin Cramer du Dakota du Nord, Lamar Alexander du Tennessee, Pat Toomey de Pennsylvanie et Lisa Murkowski de l’Alaska se sont joints à la liste croissante. L’ancien gouverneur républicain Chris Christie du New Jersey, un partisan de longue date de M. Trump, a déclaré à ABC qu’il était temps pour le président de cesser de contester le résultat de l’élection.

