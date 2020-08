Joe Biden appelle à l'unification du pays dans son discours d'acceptation

WILMINGTON, Del. — Joe Biden a promis d’unifier les États-Unis déchirés par les crises et le mépris, jeudi soir, au moment d’accepter officiellement la nomination à titre de candidat démocrate à la présidentielle. Il repart à la quête de l’ultime sommet d’une carrière politique étalée sur plus de trois décennies et marquée par des tragédies personnelles, des écueils politiques et de nombreux adversaires vigoureux.

«Ici et maintenant, je vous donne ma parole, si vous me confiez la présidence, je vais puiser le meilleur de nous, pas le pire, a déclaré Joe Biden. Je serai un allié de la lumière, pas de la noirceur.»

«Et ne vous méprenez pas, unis nous pouvons surmonter cette ère de noirceur en Amérique.»

Cette allocution représentait le plus important discours de la vie de Joe Biden qui, à 77 ans, deviendrait le plus vieux président élu s’il parvient à battre Donald Trump en novembre prochain. La convention démocrate s’est toutefois tournée vers la jeune génération, plus tôt dans la soirée, afin de galvaniser sa large coalition.

Tammy Duckworth, une sénatrice de l’Illinois ayant perdu ses deux jambes dans la guerre en Irak et qui élève deux jeunes enfants, a déclaré que Joe Biden représentait «la décence».

Cory Booker, neuvième Afro-Américain élu sénateur, a soutenu que Joe Biden croyait en la dignité de tous les travailleurs américains.

Et Pete Buttigieg, un ancien combattant ouvertement gai de 38 ans, a rappelé que Joe Biden s’était prononcé en faveur du mariage homosexuel lorsqu’il était vice-président avant même que le président d’alors, Barack Obama, ne le fasse.