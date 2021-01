La Presse canadienne/montage HuffPost Québec Joe Biden et Justin Trudeau. (photos d'archives)

WASHINGTON — Si la décision de Joe Biden de bloquer le projet d’expansion du pipeline Keystone XL est censée sonner le glas des relations entre le Canada et les États-Unis, la liste d’appels du nouveau président semble indiquer le contraire.

Le premier appel téléphonique du 46e président avec un dirigeant étranger aura lieu vendredi et le premier ministre Justin Trudeau sera à l’autre bout de la ligne.

«Je m’attends à ce qu’ils discutent de l’importante relation avec le Canada, ainsi que de sa décision concernant le pipeline Keystone que nous avons annoncée plus tôt aujourd’hui», a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

«Ses premiers appels seront avec des partenaires et des alliés; il estime qu’il est important de reconstruire ces relations et de répondre aux défis et aux menaces auxquels nous sommes confrontés dans le monde.»

Parmi la pile de décrets que M. Biden a signés lors de son premier jour à la Maison-Blanche se trouvait celui qui annulait l’approbation, par l’ancien président Donald Trump, de l’expansion du pipeline transfrontalier de 8 milliards $ US.

Le projet, proposé pour la première fois en 2008, a rebondi à la Maison-Blanche au fil des ans: il a été bloqué tout au long des deux mandats de Barack Obama avant d’être carrément annulé en 2015, puis ressuscité à deux reprises par M. Trump.

M. Trudeau, qui a pris soin de souligner que la campagne de M. Biden avait déjà promis de bloquer l’expansion, l’a fait à nouveau mercredi dans un communiqué plus festif que critique.

«Bien que nous saluions l’engagement du président à lutter contre le changement climatique, nous sommes déçus, mais reconnaissons la décision du président de tenir sa promesse électorale sur Keystone XL», indique le communiqué.

M. Trudeau a salué les autres initiatives de Biden, notamment le retour dans l’accord de Paris, un moratoire sur le forage pétrolier et gazier dans l’Arctique et l’annulation de l’interdiction de voyager dans les pays à majorité musulmane.