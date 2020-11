Six États encore en jeu détermineront qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera élu président des États-Unis à l’issue de la 59e présidentielle de l’histoire du pays.

Mercredi midi, les Américains attendent encore les résultats finaux de la Caroline du Nord, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. La raison de cette attente? Le vote par correspondance, qui a été utilisé par plus d’électeurs en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Avant de couronner un vainqueur dans ces États, Biden récolte 238 grands électeurs contre 213 pour Trump. Pour remporter la présidentielle, un candidat a besoin d’un minimum de 270 grands électeurs.

Avec plus de 94% des votes dépouillés, Trump est en bonne position pour remporter la Géorgie et la Caroline du Nord. Il mène également en Pennsylvanie, mais cela pourrait ne rien changer à l’issue de l’élection.

Biden a encore besoin de 32 grands électeurs et Trump de 57 grands électeurs. Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de grands électeurs de chaque État.

Voici les différents scénarios possibles:

- Le résultat de l’élection repose grandement sur le Michigan (16), la Pennsylvanie (20) et le Wisconsin (10), comme en 2016. Le candidat qui remportera au moins deux de ces trois États sera vraisemblablement élu président des États-Unis. Le bémol, c’est que si l’un des candidats doit patienter jusqu’aux résultats finaux de la Pennsylvanie, l’issue de la présidentielle pourrait se faire connaître seulement vendredi puisque cet État acceptera tous les votes par correspondance qui ont été postés au plus tard le 3 novembre.

- Si Biden remporte le Michigan (16), le Wisconsin (10) et le Nevada (6), il atteindra le chiffre magique de 270. Le hic, c’est que le Nevada ne dévoilera aucun nouveau résultat avant 11h jeudi matin (9h, heure locale), a annoncé la division des élections du secrétaire d’État du Nevada. Pour ce qui est du Michigan et du Wisconsin, la plupart des résultats devraient être connus d’ici mercredi soir, ont fait savoir les autorités qui surveillent les élections de ces deux États.

- Si Trump conserve la Géorgie (16) et la Caroline du Nord (15), le président sortant sera à 244 grands électeurs. Il aura donc besoin de 26 grands électeurs pour se rendre à 270. Deux victoires sur trois dans la lutte pour la Pennsylvanie (20), le Michigan (16) et le Wisconsin (10) ou des victoires en Pennsylvanie (20) et au Nevada (6) lui assureront un autre mandat de quatre ans.