Biden s'engage à unir et non diviser

Joe Biden a remercié samedi les électeurs américains pour lui avoir offert une “victoire convaincante” et s’est engagé à être “un président qui rassemble et non pas qui divise”.

Le démocrate, qui a battu Donald Trump à l’issue d’une campagne très acrimonieuse, a appelé les Américains à ne plus traiter leurs “opposants comme des ennemis”.

Il est “temps de guérir l”Amérique”, a-t-il lancé devant des centaines de partisans réunis dans son fief de Wilmington, dans l’Etat du Delaware. “Voyons-nous, parlons-nous”, “donnons nous une chance”, a-t-il insisté dans ce discours de victoire aux accents enflammés.