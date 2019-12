Jody Wilson-Raybould choisie «personnalité qui a marqué l'actualité en 2019»

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Jody Wilson-Raybould (photo d'archives)

«Jody Wilson-Raybould nous a fait réfléchir à la gouvernance, à l’équité et à la loyauté — et à la façon dont toutes ces choses se déroulent chaque jour dans les coulisses de la colline du Parlement», a expliqué la rédactrice en chef principale du «Toronto Star», Janet Hurley.

L’affaire SNC-Lavalin a coûté à Justin Trudeau deux ministres, son adjoint le plus proche, un haut fonctionnaire fédéral et possiblement un deuxième mandat majoritaire. Aujourd’hui, la femme au coeur de l’affaire, Jody Wilson-Raybould , est choisie personnalité qui a marqué l’actualité en 2019.

D’autres ont eu une analyse plus nuancée. «La saga Wilson-Raybould a dévoilé à de nombreux Canadiens le genre de rouages et de tractations qui se produisent au sein des gouvernements — un mal nécessaire, si vous acceptez les arguments du premier ministre, ou une corruption du système judiciaire, si vous acceptez le point de vue de l’ex-ministre», a écrit Christina Spencer, responsable de la page éditoriale du quotidien «Ottawa Citizen».

Certaines rédactions ont vu en elle un exemple inspirant — «une lueur d’espoir», une femme qui a dit «ses quatre vérités au pouvoir» et qui a ébranlé la réputation de féministe de M. Trudeau.

À pareille date l’an dernier, le rédacteur en chef de Sun News, Mark Towhey, déclarait: «On pourrait réunir dans un restaurant de taille moyenne tous les Canadiens qui savent qui est Jody Wilson-Raybould». Or, «elle est devenue en 2019 un nom familier au coeur de la plus importante histoire politique de l’année».

L’affaire SNC-Lavalin contenait tous les ingrédients pour retenir l’attention: «le Québec, l’emploi, la justice, une femme, une ministre autochtone, deux responsables de haut rang qui ont dû quitter leur emploi», rappelle Mme Spencer. «Et les problèmes n’ont pas encore été résolus.»

Mme Wilson-Raybould a obtenu 55 voix sur 98, alors que le premier ministre Trudeau en a eu 19; dans les médias francophones, il a obtenu quatre voix, deux de plus que Mme Wilson-Raybould. Du côté anglophone, le controversé commentateur sportif Don Cherry a récolté huit voix, le premier ministre albertain Jason Kenney sept et l’écrivaine Margaret Atwood trois. L’astronaute québécois David Saint-Jacques a recueilli cinq voix en tout — dont quatre dans les rédactions francophones. L’humoriste et youtubeuse canadienne Lilly Singh, qui a décroché une émission de fin de soirée aux États-Unis, a obtenu une voix.

