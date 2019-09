Le bras droit de Bryan Adams a composé la chanson des conservateurs

TORONTO – Le Parti conservateur du Canada a demandé au bras droit de Bryan Adams de composer sa chanson de campagne.

On doit à Jim Vallance des succès comme “Cuts Like a Knife”, “Run to You”, “Summer of ’69” et “Somebody”. Il a aussi composé pour Michael Bublé, Aerosmith, Rod Stewart et KISS.

La nouvelle chanson en anglais, forte en guitares, reste fidèle au style pop-rock de Vallance. Une version bilingue a aussi été créée.