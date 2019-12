10 jeux de société à offrir pour jouer en famille

nd3000 via Getty Images

Quoi de mieux qu’une soirée en famille autour d’un bon jeu de société? Voici 10 idées de cadeaux pour avoir du gros fun.

«En 2019, il y en a pour tous les goûts en terme de jeux. Coopératifs, stratégiques... tout se vend! On joue plus que jamais, en partie parce que les jeux sont de plus en plus faciles d’accès, innovants et accessibles. Et surtout, il y en a pour tous les âges, les goûts, les profils - et tout le monde se retrouve autour de la table! », explique Julien Augereau, conseiller-vendeur au Valet d’Coeur, fameuse boutique de jeux de la rue St- Denis, Montréal.

Voici la sélection de notre pro en 10 jeux qui vont amuser toute la famille, de 3 à 99 ans.

1 - Zombie Kids Évolution, jeu coopératif et évolutif pour les 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Le but: bloquer et chasser des zombies. Chaque victoire contre les zombies permet d’ouvrir une nouvelle enveloppe contenant de nouvelles règles du jeu. Fun assuré!

24,99$ - Durée: 15 minutes.

Courtoisie Zombie Kidz

2 - Chronicles of Crime, jeu coopératif à partir de 12 ans et plus, de 1 à 4 joueurs. Le but: mener des enquêtes policières dans la peau d’inspecteurs de police de Londres. En utilisant l’application gratuite, le cell va pouvoir de découvrir des indices dans la pièce.

49,99$ - Durée: entre 1h et 1h30.

Courtoisie

3 - Just One, à partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs. C’est un jeu de coopération et de déduction. Le principe: jouer tous ensemble pour découvrir le plus de mots mystères. Il faut trouver le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez original, car tous les indices identiques seront annulés!

29,99$ - Durée: 20 minutes.

Courtoisie

4 - Kingdomino, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. C’est un jeu de placement familial dans lequel les joueurs doivent créer le plus beau royaume en découvrant des paysages autour de leurs châteaux. Le but? Prendre les bons dominos et les placer aux bons endroits. -

25,99$ - Durée: 15 minutes.

Courtoisie

5 - Unlock, à partir de 10 ans, de 1 à 6 joueurs. C’est un jeu d’escape game auquel on joue avec une application gratuite. 3 niveaux: facile, moyen, difficile.

39,99$ - Durée: 1h.

Courtoisie

6 - La chasse aux monstres, à partir de 3 ans, de 1 à 6 joueurs. La chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif. Pendant la nuit, des monstres sortent de sous le lit de l’enfant. Pour les chasser dans le placard et gagner la partie, il faudra retrouver le bon jouet.

Prix: 24,99$ - Durée: 10 minutes.

Courtoisie

7 - Piou Piou, c’est un premier jeu de stratégie pour les enfants de 5 ans, de 2 à 5 joueurs. Panique dans le poulailler: le renard rôde et les oeufs n’ont pas encore éclos... Les valeureux coqs parviendront-ils à les défendre et les mamans poules auront-elles le temps de les couver?

12,99$ - Durée: 10 minutes.

Courtoisie

8 - Pandemic, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. C’est un jeu coopératif. Le principe? Le monde est touché par 4 maladies mortelles, il va falloir trouver les remèdes à chaque maladie.

Prix: 49,99$ - Durée: 45 minutes.

Courtoisie

9 - Deepblue, à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs. Le principe: créer la meilleure équipe de plongeurs et navigateurs pour effectuer des fouilles. Sur le principe du stop ou encore, attention à bien jauger vos efforts parce que point trop n’en faut.

69,99 $ - Durée 45 minutes.

Courtoisie

10 - King Of Tokyo: à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. Il y a des monstres mutants, des robots immenses ou encore des aliens abominables qui s’affrontent dans une atmosphère fun et chaotique. Lancez les dés et affinez votre stratégie.

49,99$ - Durée 30 mn.