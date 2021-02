«Jeux de la honte»: des députés appellent à déplacer les Olympiques de Pékin

Les signataires de la lettre notent que «deux millions» d’Ouïghours et de musulmans turciques sont «emprisonnés dans des camps de concentration que les autorités chinoises ont l’odieux d’appeler des “camps de formation professionnelle”.»

«Dans ces mêmes camps, des viols collectifs sont commis ainsi que de nombreux actes de torture, poursuivent-ils. Des femmes sont stérilisées de force, des adultes et des enfants sont enlevés, des logiciels d’intelligence artificielle traquent, par l’entremise de caméras de surveillance, les Ouïghours partout autour du globe.»

Les signataires estiment que la Chine a mis en oeuvre une «entreprise d’effacement culturel» où elle «endoctrine ceux et celles qui sont incarcérés» et empêche «toute expression culturelle».

La lettre réplique d’avance à ceux qui pourraient accuser ses auteurs de mélanger politique et sport en affirmant que «lorsqu’on est confronté à un génocide, on ne parle plus ici de politique, mais bien de droits de la personne et de crimes contre l’humanité».

En plus d’être signé par 19 élus, le document est notamment ratifié par le médaillé olympique Jean-Luc Brassard et l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.