Les jeux gratuits en juin sur PlayStation Plus et Xbox Gold

De leur côté, les personnes ayant une Xbox One dans leur salon pourront, entre autres, se procurer NHL 19 et le chef-d’oeuvre Portal, et ce, sans débourser un sou.

Pour le mois de mai, les propriétaires de PlayStation 4 pourront mettre la main sur le jeu de plates-formes Sonic Mania et le combo de jeux de rôle/tir à la première personne Borderlands: The Handsome Collection.

Tous les mois, les abonnés aux services PlayStation Plus et Xbox Gold se voient proposer une liste de jeux vidéo à télécharger gratuitement sur leur console.

Jeux gratuits avec Xbox Gold

- NHL 19 (Xbox One) - Du 1er au 30 juin

- Rivals of Aether (Xbox One) - Du 16 juin au 15 juillet

- Portal (Xbox One, Xbox 360) - Du 1er au 15 juin

- Earth Defense Force 2017 (Xbox One, Xbox 360) - Du 16 au 30 juin