Les jeux gratuits en juillet sur PlayStation Plus et Xbox Gold

De leur côté, les personnes ayant une Xbox One dans leur salon pourront, entre autres, l’excellent Inside et le classique Castlevania: Symphony of the Night, et ce, sans débourser un sou.

Jeux gratuits avec Xbox Gold

- Inside (Xbox One) - Du 1er au 31 juillet

- Big Crown: Showdown (Xbox One) - Du 16 juillet au 15 août

- Castlevania: Symphony of the Night (Xbox One, Xbox 360) - Du 1er au 15 juillet

- Meet the Robinsons (Xbox One, Xbox 360) - Du 16 au 31 juillet