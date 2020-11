Les 18 jeux de société «hot» à offrir ce Noël

Antikwar via Getty Images

Quoi de mieux qu’un jeu de société en famille pendant le temps des Fêtes? On vous propose une large sélection, à la fois pour tous les âges et pointue, de jeux à jouer à deux ou en famille, et avec les plus petits. Julien Augereau, conseiller-vendeur au Valet d’Coeur, fameuse boutique de jeux de la rue Saint-Denis à Montréal, nous a partagé ses connaissances infinies sur le sujet.

En panne d'idées cadeaux?

«Les jeux de société n’ont pas cessé de se vendre depuis le début de la pandémie. On pourrait même nous qualifier de service essentiel (sourire)», explique notre professionnel.

Côté tendances, rien de surprenant, les jeux à deux sont ceux qui se sont le plus vendus, confinement oblige! Mais aussi les jeux à jouer en famille. Exit les games à huit ou plus puisqu’on ne peut pas se réunir.

«Autre tendance forte, les jeux collaboratifs. On veut s’entraider même jusque dans les jeux qui ont pris un place importante dans nos vies.».

Le jeu Pandemic, jeu collaboratif par excellence, a connu un regain de vente lorsque la COVID-19 nous a contraints au confinement. Une nouvelle version a d’ailleurs vu le jour, à découvrir au coeur de notre sélection dans la galerie ci-dessous .

Autres coups de coeur de la rédaction pour des jeux d’apéro fun:

- Pitch Car: on monte son circuit en bois et on pousse son bolide (en bois!) d’une PITCH’NETTE. Rires assurés!

- Paku Paku: ici, on lance des dés le plus vite possible ! Une face verte? Ouf! Passez vite le dé à votre voisin ! Une face rouge ? Oh non ! Déposez un bol sur la pile de vaiselle dont l’équilibre est précaire... les points de pénalités ne sont pas loin!

- Klask: l’objectif du jeu est de pousser la bille sur le plateau et de l’envoyer dans le but de votre adversaire. Ça se joue à deux - et c’est très amusant.