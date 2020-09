Les jeunes et la pandémie: le désespoir de l'inertie

Avertissement: je ne suis pas une covidiote, ni une complotiste. Je comprends que nous sommes en pandémie, qu’il faut suivre les consignes sanitaires afin de freiner la transmission de la COVID-19 . Mais là, que le gouvernement fasse une fausse équivalence entre jouer aux jeux vidéos et sauver des vies - on est à un tout autre niveau de dissonance cognitive. C’est comme si nous avons collectivement perdu nos moyens.

Déjà il faut être un peu marginal, c’est-à-dire, remettre constamment en question ce qui nous est présenté comme étant normal, pour lutter contre la place grandissante des technologies dans la vie des jeunes (et dans notre vie à nous tous), et vouloir laisser ses enfants découvrir librement leur environnement par essai-erreur - et risque d’accident - au contraire des parents-hélicoptère. Et comment résister à l’énorme attractivité pour les jeunes du monde virtuel par rapport à des activités fades de lecture, de conversation, de jeu réel?

(Pour ceux qui n’ont pas encore écouté le documentaire «The Social Dilemma», je vous encourage à le faire. Et à vous interroger sur nos choix de société.)

Quand le collège privé de notre fils a annoncé qu’ils allaient eux aussi adopter la tendance iPad en remplaçant les manuels scolaires par ces tablettes numériques, j’étais la première à signaler mon opposition. Un écran reste un écran; la technologie qu’on emploie pour accéder à l’information n’est aucunement interchangeable ni anodine - Marshall McLuhan nous l’annonçait déjà à l’ère de la télévision: The medium is the message. Or, remplacer les manuels scolaires par des tablettes a pour finalité globale plus de temps d’écran pour l’élève, une plus grande tentation à la distraction, et surtout une submersion de plus en plus profonde dans un monde technicisé.