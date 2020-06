Des jeunes filles noires en princesses Disney pour une superbe série photo engagée

Le projet vise «à redéfinir et à réinventer la princesse traditionnelle avec sa propre touche de style et de culture», a déclaré dans un courriel au HuffPost Canada Kahran Bethencourt, qui dirige CreativeSoul avec son mari Regis.

«J’ai adoré regarder et lire des contes de fées et des romans fantastiques», a-t-elle déclaré. «Je me suis souvent représentée ces personnages plus près de moi et de ma culture.»