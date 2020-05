Les jeunes s'ennuient de l'école depuis le début de l'apprentissage à distance

Chris Ryan via Getty Images

Les jeunes qui en sont à leur dernière année du secondaire — ou qui fréquentent le cégep, dans le cas du Québec — étaient les plus susceptibles de ne pas s’ennuyer du tout de l’école.

«Mais les jeunes des niveaux plus élevés sont légèrement moins susceptibles de dire qu’ils s’en acquittent correctement», a précisé en conférence de presse la directrice générale adjointe de l’Association d’études canadiennes, Ashley Manuel.

Ces jeunes sont d’ailleurs les plus nombreux à rapporter qu’ils ne consacrent que peu ou pas de temps à leurs études chaque semaine.

Des pourcentages égaux de garçons et de filles indiquent faire leurs leçons plus souvent, aussi souvent ou moins souvent qu’avant la pandémie. Les filles y consacrent toutefois plus d’heures par semaine que les garçons.