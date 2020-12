Cette jeune gymnaste n'a rien à envier à Elastigirl des «Incroyable»

Quand on prend le métro, on ne s’attend pas forcément à retrouver une jeune fille costumée et enroulée autour des barres de maintien. Habillée comme la célèbre Elastigirl, héroïne ultra-flexible du film d’animation «Les Incroyable», on pourrait croire que Liberty Barros a hérité de ses gènes.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article, la gymnaste de 13 ans réalise depuis peu ses performances dans la rue ou dans le métro, affublée de son costume rouge et de son masque, sous les yeux subjugués des passants.

Sur Tik Tok et Instagram, la jeune Britannique a l’habitude de montrer ses impressionnantes figures de contorsion. Son talent lui a déjà permis de voyager à travers la Thaïlande, la Malaisie ou le Portugal.

Sur son site Internet, elle explique avoir commencé ce sport après avoir vu le clip du célèbre titre «Umbrella» de Rihanna. Elle dit être régulièrement approchée par des publicitaires ou des réalisateurs.

C’est à se demander où elle range ses os et ses organes.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.