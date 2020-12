«Jeune dame»: Pierre Dufour rabroué pour avoir manqué de respect à Émilise Lessard-Therrien

Le ministre Pierre Dufour a été rappelé à l’ordre au Salon bleu pour avoir appelé la députée solidaire Émilise Therrien-Lessard «jeune dame», jeudi.

Ces propos à l’endroit de l’une des plus jeunes élues provinciales contreviennent au règlement de l’Assemblée nationale. L’article 35.1 du règlement indique que «le député qui a la parole ne peut désigner le président ou un député autrement que par son titre».

Or, ce manquement du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs n’a pas été immédiatement relevé par le président de l’Assemblée, François Paradis. C’est le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’est levé quelques minutes plus tard pour demander au président de réprimander M. Dufour.

«Ce n’est pas acceptable, M. le Président, en 2020, qu’on s’adresse à l’une des plus jeunes députées femmes de cette législature et de l’histoire de cette institution en la qualifiant de “jeune dame”», a-t-il déclaré.