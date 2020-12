Pendant que les gens faisaient une compétition sur Instagram pour savoir qui avait le plus beau pain, Mathieu, lui, a mis en branle son idée. Le résultat, un jeu portatif, conçu pour jouer entre amis (quand ce sera un jour possible) et qui peut être utilisé en divers endroits. Oui, même vous qui vivez dans un 3 et demi sur le Plateau!