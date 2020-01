Jessica Simpson se confie sur sa dépendance à la drogue et à l'alcool

«Je me tuais avec tout cet alcool et ces cachets », écrit Mme Simpson dans les mémoires.

Cette spirale autodestructrice a pris fin en 2017, quand Mme Simpson a décidé de devenir sobre après avoir «touché le fond». Elle revient maintenant sur ses hauts et ses bas, dans l’espoir d’aider d’autres personnes qui vivent le même combat.

La pop star a écrit un recueil de mémoires puissant, «Open Book», dans lequel elle révèle que des abus sexuels dans l’enfance l’ont amenée à «“s’automédicamenter” avec de l’alcool et des stimulants», selon People , qui a publié des extraits exclusifs du livre mercredi.

La vie de Jessica Simpson relève du domaine public depuis plusieurs années, mais la chanteuse se confie maintenant sur certaines de ses luttes les plus intimes, y compris celle contre la dépendance à l’alcool et aux médicaments.

L’ancienne de «Newlyweds» révèle qu’elle a été agressée pour la première fois à l’âge de 6 ans par la fille d’un ami de la famille, avec qui elle a partagé un lit souvent pendant son enfance.

«Ça commençait par des chatouilles dans le dos et ça se poursuivait ensuite avec des choses qui étaient extrêmement inconfortables», écrit Mme Simpson, ajoutant qu’elle n’avait initialement rien dit parce que «d’une manière ou d’une autre, je me sentais mal».

Elle n’en a parlé à sa mère et à son père, Tina et Joe Simpson, que des années plus tard.

«Nous n’avons plus jamais passé la nuit chez les amis de mes parents [après cela], mais nous n’avons pas non plus parlé de ce que j’avais dit», confie Simpson.

Ce traumatisme sévère l’a suivie quand sa carrière a pris son envol à la fin des années 90 et qu’elle est devenue la vedette de la populaire émission de téléréalité de MTV avec son ex-mari, Nick Lachey.

Le couple s’est séparé en 2005 et Mme Simpson a depuis trouvé l’amour avec son mari actuel, Eric Johnson, avec qui elle a trois enfants; Maxwell, 7 ans, Ace, 6 ans et Birdie, 10 mois.